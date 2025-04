Mensen kunnen straks toch naar het toilet bij de opnieuw ingerichte Weerdsluis in Utrecht

Er komen toch toiletvoorzieningen bij de Weerdsluis in Utrecht. Eind vorig jaar werd gezegd dat er geen geld voor was, maar nu is er toch iets geregeld. Zo kunnen de mensen straks gebruikmaken van het toilet van Ekko en ook de wc onder de Monicabrug wordt op bepaalde tijden geopend voor recreanten.

De omgeving van de Weerdsluis in het centrum van Utrecht wordt opnieuw ingericht. De gemeente wil het gebied groener maken, zodat het plek wordt waar mensen graag verblijven. “Zo kan de omgeving van de Weerdsluis bijdragen aan het spreiden van de drukte in de binnenstad en het bieden van een aantrekkelijke verblijfsruimte voor de groeiende stad”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Toilet

Bij het maken van de plannen werd door onder meer omwonenden al gewezen op de behoefte aan een schoon toilet. Op dit moment is een Dixi vaak de enige optie op loopafstand. In november 2024 gaf de gemeente aan dat er geen geld was voor zo’n voorziening, maar nu lijkt er wel een oplossing gevonden.

Stichting Stadskraan maakt gebruik van een toilet onder de Monicabrug, en wanneer de Stadskraan geopend is mag het publiek straks ook gebruikmaken van deze wc. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Ekko. “Van eind april tot eind september stelt Ekko hun toilet open voor publiek, op donderdag tot en met zondag van 15.00 tot 22.00 uur. Wij vergoeden Ekko […] de meerkosten voor aanwezigheid en schoonmaak”, aldus het college.

Geld

Verder is het plan om de bestrating aan te passen en een groot deel van de parkeerplaatsen op te heffen, onder meer om het zicht op het water te herstellen, de trap bij de Nieuwekade breder te maken en de rijbaan te versmallen. Al deze plannen hebben betrekking op de Nieuwekade en de Bemuurde Weerd Oostzijde.

De Bemuurde Weerd Westzijde, Weerdsingel Westzjde en delen van de Weedsingel Oostzijde en Van Asch van Wijckskade worden op een later moment aangepakt. Wanneer dit gaat gebeuren is echter niet bekend omdat er momenteel geen geld is voor deze plannen.