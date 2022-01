Mensen kunnen weer zonder afspraak een coronavaccin halen in Utrecht

Omdat de piek in de boostercampagne achter de rug ligt, hoeven mensen vanaf nu geen afspraak meer te maken om zich te laten vaccineren in de Utrechtse Jaarbeurs. Op veel andere locaties in de regio hoeft dat niet meer vanaf donderdag. Dat laat de GGD regio Utrecht weten.

Mensen die nog geen prik tegen het coronavirus hadden gehad, konden altijd al zonder afspraak binnenlopen bij een van de vaccinatielocaties. Voor de tweede prik en de booster moest tijdelijk wel een afspraak gemaakt worden. Dat hoeft dus (straks) niet meer. Een uitzondering hierop geldt voor de Rijtuigenloods in Amersfoort.

“De piek van de boostercampagne is geweest. Daardoor is er weer ruimte om inwoners zonder afspraak te prikken. Iedereen die ‘aan de beurt’ is, kan binnen openingstijden langskomen voor een prik”, schrijft de GGD regio Utrecht. Iedereen van 12 jaar en ouder kan een eerste en tweede prik halen. Het boostervaccin is voor mensen van 18 jaar en ouder.

Kinderen

Binnenkort kunnen ook kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 11 jaar zich laten vaccineren. De ouders krijgen daarvoor een uitnodiging die vanaf 18 januari wordt verstuurd. Voor deze groep is de vaccinatie echter wel op afspraak.

Mensen die zich willen laten testen bij het XL Testpaviljoen Utrecht op het parkeerterrein bij de Jaarbeurs, moeten vooralsnog wel een afspraak maken.