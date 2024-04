Merel Scheepbouwer (35) uit Utrecht vermist sinds Koningsdag: ‘Ze is in zorgelijke toestand vertrokken’

De 35-jarige Merel Scheepbouwer uit Utrecht is vermist. Volgens de politie is ze in ‘zorgelijke toestand’ vertrokken. Merel is zaterdag voor het laatst gezien op de Lange Viestraat in het centrum van de stad.

De politie liet zaterdagavond rond 19.40 uur weten op zoek te zijn naar Merel Scheepbouwer. De vrouw is door haar familie als vermist opgegeven.

“Ze is in zorgelijke toestand vertrokken en zaterdag om 12.00 uur voor het laatst gezien op de Lange Viestraat in Utrecht”, schrijft de politie op X. Om dat tijdstip waren er in de binnenstad allerlei festiviteiten vanwege Koningsdag.

Merel is volgens de politie mogelijk in de richting van de Sint Jacobsstraat vertrokken. “Merel is te herkennen aan kastanjebruin lang haar, bruine ogen, zwarte halflange jas, donkere legging/maillot en zwarte knie-hoge laarzen. Zij verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer”, aldus de politie.

Op de website van de politie is meer informatie te vinden over de vrouw.