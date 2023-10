Merwedekanaal in Utrecht gedeeltelijk vervuild met olie en schuim; hoogheemraadschap neemt maatregelen

Een deel van het Merwedekanaal in Utrecht is al enkele dagen verontreinigd met olie en schuim. Dat meldt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het hoogheemraadschap adviseerde mensen en dieren in eerste instantie om contact met het water te vermijden, maar dat advies is inmiddels ingetrokken.



Het HDSR kreeg maandagmiddag een melding binnen over verontreiniging van het water in het Merwedekanaal. Er zou olie en schuim in het water drijven. Het schuim is ontstaan doordat er grondsanering plaatsvond op een bouwterrein naast de Liesbosweg in Utrecht. Er is daarbij zeezand gebruikt dat in contact is gekomen met het water, wat zorgde voor schuimvorming. Los van dat het schuim er vies uitziet, is het volgens het HDSR niet schadelijk.

Waar de olie precies vandaan komt, is nog niet bekend. Inmiddels heeft HDSR maatregelen getroffen om de verontreiniging te bestrijden. Zo zijn er olieschermen en oliebooms geplaatst. Dat zijn een soort reddingsboeien die olie indammen en opnemen. Het water dat is vervuild, wordt afgevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal. Er wordt nog onderzocht wat de bron van de olie-vervuiling kan zijn. De vervuiling is door de maatregelen inmiddels afgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen helemaal verholpen zijn.