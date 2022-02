Met behulp van deze app van het Utrechtse WKZ kunnen te vroeg geboren baby’s eerder naar huis

Het Wilhelmina KinderZiekenhuis (WKZ) in Utrecht heeft een app ontwikkeld die het mogelijk maakt dat te vroeg geboren baby’s eerder naar huis kunnen. Via deze applicatie kunnen de zorgmedewerkers op afstand meekijken met allerlei ontwikkelingen van het kind.

Het kan zijn dat te vroeg geboren baby’s nog moeten leren drinken. Voorheen gebeurde dat in het ziekenhuis, maar met behulp van de app [email protected] kan dat nu thuis. Het idee is dat ouders elke dag metingen doen bij hun kind. Zo moet bijvoorbeeld de temperatuur van de baby, het gewicht en hoeveel het kind drinkt uit de borst, de fles of per sonde worden ingevuld in de app.

“Omdat wij de metingen die ouders thuis doen 24 uur per dag vanuit het ziekenhuis te kunnen inzien, kunnen we altijd inschatten hoe het met de baby gaat”, zegt Maaike, verpleegkundige neonatologie van het WKZ. “Zo voorkomen we dat we er te laat achter komen dat een kind niet goed genoeg groeit of drinkt.”

Sneller thuis

[email protected] wordt inmiddels al zes maanden gebruikt en volgens het WKZ durven ouders het nu sneller aan om de te vroeg geboren baby eerder mee naar huis te nemen, ook al heeft het kind nog intensieve zorg nodig.

De applicatie werd ontwikkeld door de afdeling neonatologie van het WKZ. “We zijn heel blij met de app. Nu is onze wens om in de toekomst ook andere patiënten eerder naar huis te kunnen laten gaan met inzet van deze app”, aldus Maaike.

