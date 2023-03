Met bekendmaking laatste namen is programma Bevrijdingsfestival Utrecht compleet

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft woensdag de laatste namen bekendgemaakt voor de podia op 5 mei. Daarmee is het muziekprogramma in Park Transwijk compleet. Op het hoofdpodium zijn er van 12.30 tot 23.00 uur optredens te zien van onder andere Nielson, BENR, Tusky en Tabanka. Op het Vrijheidspodium staat Mahabe, artiesten van BOKS Cultuurhuis en dj’s van Stranded FM.

De singer-songwriter Nielson is bekend van liedjes zoals ‘Sexy als ik dans’ en ‘Ijskoud’. Op zijn nieuwste album ‘Diamant’ maken akoestische klanken plaats voor elektronische beats. Ook het Utrechtse muziekduo BENR, dat bestaat uit de twee vrienden Bart en Robin, staat op 5 mei op het hoofdpodium. Bekende singles van het duo zijn ‘Hier Voor Mezelf’, ‘Hart van Steen’ en ‘Beetje Gek’.

Verder heeft de organisatie bekend gemaakt dat de energieke punkrock band Tusky en de Kaapverdiaanse groep Tabanka op het hoofdpodium staan.

Vrijheidspodium

Naast het hoofdpodium is er ook een Vrijheidspodium. Deze wordt gerealiseerd met de opbrengsten van de crowdfundingsactie die werd opgezet door twee trouwe bezoekers van Bevrijdingsfestival Utrecht. Het Vrijheidspodium is een plek met een lokale, diverse programmering in samenwerking met de talenten van BOKS Cultuurhuis uit Kanaleneiland en Stranded FM dj’s Stijn Sadee, Manic No Learn en Whistle. Ook de twee vrienden van Mahabe zullen met hun verzameling platen het Vrijheidspodium betreden.

Eerste namen

Eerder maakte de organisatie bekend dat de Utrechtse zangeres en Ambassadeur van de Vrijheid MEAU op het podium staat. Ook singer-songrapper Snelle treedt samen met zijn De Lieve Jongens Band op. Verder maakte de organisatie eerder bekend dat het indie-rock collectief Personal Trainer, queer rapduo LIONSTORM en de DJ’s van Retro deLuxe op het hoofdpodium staan.

30-jarig jubileum

Het evenement zou dit jaar afgelast worden vanwege financiële problemen. Later bleek later dat er toch genoeg geld beschikbaar zou zijn om het 30-jarig jubileum van het evenement dit jaar door te laten gaan.

Naast een uitgebreid muziekprogramma biedt het festival een kinderfestival en inhoudelijke programma’s in samenwerking met diverse partners in Utrecht zoals TivoliVredenburg en Bibliotheek Utrecht.