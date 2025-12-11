Met de trein door Utrecht reizen is aanzienlijk duurder dan met de bus of de tram

Stel je voor: het regent en je moet naar de binnenstad. Fietsen zie je niet zitten – je wilt niet kletsnat aankomen – dus kies je voor het openbaar vervoer. Een logische keuze. Maar let daarbij wel goed op welk ov-middel je pakt. Wie vanaf een van de kleinere Utrechtse stations naar Utrecht Centraal reist, betaalt met de trein namelijk een stuk meer dan met de bus of de tram.

Als je bijvoorbeeld van station Utrecht Vaartsche Rijn naar Utrecht Centraal reist, betaal je met de trein 2,80 euro. Kies je voor de bus op hetzelfde traject, dan ben je met 1,43 euro een stuk goedkoper uit. De tram is zelfs nog voordeliger: voor een rit tussen deze twee stations betaal je maar 1,38 euro. Vergeleken met de tram is de trein dus ruim twee keer zo duur voor exact dezelfde afstand.

Ook voor een rit van Utrecht Leidsche Rijn naar Utrecht Centraal betaal je 2,80 euro met de trein, terwijl de busrit voor dit stuk maar 1,76 euro is. Hetzelfde geldt voor een reis van Utrecht Zuilen naar Utrecht Centraal; met de trein betaal je hier 2,80 euro voor en met de bus maar 1,72 euro.

Instaptarief en punten

Een woordvoerder van de NS legt uit dat het een vrij ingewikkeld systeem is, waardoor de prijs duurder uitvalt dan de tram of de bus. Simpel gezegd komt het erop neer dat er tussen alle trajecten (bijvoorbeeld van Utrecht Centraal naar Amersfoort Centraal) verschillende prijzen per afgelegd station worden gerekend. “Hoe langer het traject is, hoe meer je betaalt”, zegt de woordvoerder.

Maar, gaat de woordvoerder verder: “Het minimale instaptarief is 2,80 euro.” Hij legt verder uit dat er tussen stations wordt gerekend met punten; als je dus langs meerdere stations komt, komen er meer punten bij en betaal je dus ook meer. “Bij elk station dat je verder reist, komt er zo bijvoorbeeld 20 eurocent extra bij.”

Omdat je van Vaartsche Rijn naar Utrecht een directe rit aflegt – dat dus gerekend wordt als één punt – betaal je dus alleen het instaptarief van 2,80 euro. Let dus op: als je een korte treinrit binnen Utrecht maakt, betaal je dus sowieso het instaptarief, waardoor je hoger uitkomt dan met de tram.