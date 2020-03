Met dit liedje vertegenwoordigt Utrechtse Stefania Griekenland op het Songfestival

De Utrechtse Stefania Liberakakis heeft het nummer onthuld waarmee ze in mei Griekenland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De naam van het liedje, Superg!rl, was al bekend, maar het nummer is nu ook te beluisteren.

Het liedje werd zondag voor het eerst uitgezonden op de Griekse televisie en is inmiddels ook te beluisteren op Spotify. De tekst gaat over de druk die jongeren kunnen voelen om populair te zijn. Het nummer heeft invloeden van popmuziek en de Griekse cultuur.

Begin februari werd bekend dat Liberakakis Griekenland zal vertegenwoordigen. Ze schreef toen op Instagram dat een droom werkelijkheid wordt.

Liberakakis treedt voor het eerst op in de tweede halve finale op 14 mei. Het Songfestival is dit jaar in Ahoy, in Rotterdam.