Met een kakofonie van pannengeluiden steunen buurtbewoners Utrechter Jorge

Uit diverse huizen in de straten rond het huis van Jorge in Buiten Wittenvrouwen klonk dinsdagavond om 21.00 uur een kakofonie van geluiden. Omwonenden gaven daarmee hun steun aan het recht op vrije meningsuiting waar Jorge zegt gebruik van te maken. Hij slaat sinds de invoering van de avondklok om 21.00 uur met een lepel op een pan als protest tegen de maatregel.

Een geëmotioneerde Jorge staat in zijn slaapkamerraam aan de Monseigneur van de Weteringstraat te luisteren naar het geluid. Hij heeft een paar spannende dagen achter de rug, waarop de politie op zondag met een stormram – die uiteindelijk niet nodig was- voor zijn huis stond om met een huiszoekingsbevel een pan en lepel in beslag te nemen en waarop hij op dinsdag gearresteerd werd.

De arrestatie van Jorge maakte een hoop los in de buurt. Zeker tien omwonenden uit verschillende straten besloten Jorge hun steun te betuigen door gisteravond om 21.00 uur op potten en pannen te slaan of op een blaasinstrument te spelen.

Avondklok

Waar gaat het ook alweer om? Jorge slaat sinds de invoering van de avondklok elke avond om 21.00 uur dertien minuten lang op een pan, uit protest tegen de maatregel. Hij zegt buurbewoners per brief geïnformeerd te hebben en zijn excuses voor eventuele overlast te hebben aangeboden.

Een deel van zijn omwonenden steunt zijn protest. Maar er komen ook klachten binnen over geluidsoverlast. Dat het geluid als storend kan worden ervaren erkent ook Jorge. Maar hij ziet het als zijn recht om zijn mening te uiten op deze manier. De politie besloot vanwege de geluidsoverlast echter om op te treden. Er kwamen boetes en een huiszoekingsbevel om een pan en lepel in beslag te nemen, maar Jorge besloot door te gaan waarop hij dinsdag gearresteerd werd. Na een verhoor mocht hij weer vertrekken.

Op onderstaande video is te horen hoe omwonenden ook op pannen slaan om steun uit te spreken voor Jorges protest

Gesprek in de buurt

Het onderwerp leeft in de buurt en wordt besproken op straat en in appgroepen. Niet iedereen is het eens met deze manier van protesteren omdat het overlast veroorzaakt, in een wijk waar volgens een buurtbewoner veel jonge kinderen wonen die om 21.00 uur al naar bed zijn.

Van andere buren mag het pannentjesprotest wel wat korter, weer anderen staan niet achter de boodschap maar vinden wel dat Jorge zich op deze manier mag uiten. Er zijn ook buren die menen dat Jorge door het optreden van de politie juist meer geldige redenen krijgt om te protesteren.

De politie laat aan DUIC weten dat er meerdere klachten van meerdere buren zijn geweest. Precieze aantallen kunnen ze niet delen. Wel benadrukken ze dat ze niet voor een paar klachten iemand op deze manier komen opzoeken.

Hoe het nu verder gaat in deze straten in Buiten Wittevrouwen is nog de vraag. Jorge zegt dat hij openstaat voor een gesprek met iedereen. De gemeente Utrecht heeft gisteren contact met hem opgenomen om rond te tafel te gaan zitten. Daar schuift ook de politie bij aan.