Met een optocht door de stad en kroegjool op Janskerkhof in Utrecht viert Triton winst van de Varsity

De roeivereniging Triton uit Utrecht won zondag de Varsity. De Nationale Universiteitsroeiwedstrijden werden dit jaar voor de 139e keer georganiseerd. De winst werd zondagavond gevierd met een optocht door de stad en een ‘kroegjool’ op het Janskerkhof. Honderden mensen kwamen af op het feest.

Het heeft deze keer minder lang geduurd dan bij de vorige winst. In 2019 won Triton ook de Varsity, het grootste en oudste studentensportevenement van Nederland, maar voor de overwinning daarvóór moeten we terug naar 1967.

Het belangrijkste is de laatste race van de dag, de Oude Vier genoemd. Het eremetaal voor de winnaars bestaat uit een gouden blik. Eli Brouwer, Bart Lauwers, Jaap Schenck en Casper van der Steen wisten dit jaar met een bootlengte voorsprong te winnen.

Het is traditie dat de winnaar van de Varsity een kroegjool organiseert, een feest bij een studentensociëteit. De organisatie stond er al klaar voor, maar het is altijd maar de vraag of er ook daadwerkelijk gewonnen wordt. Toen duidelijk werd dat Triton er met de winst vandoor ging, begonnen de echte voorbereidingen. Het Janskerkhof werd voorbereid op de komst van honderden mensen.

De kaarten voor de kroegjool werden weggegeven vanuit een limousine, maar het wordt pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt waar in de stad die staat. Honderden mensen verzamelden zich gisteravond rond 21.00 uur nabij het Spoorwegmuseum. Niet veel later werd bekend dat de limousine in de Hugo de Grootstraat stond.

De winnende roeiers werden vervolgens met een koets vanaf Park Lepelenburg naar het Academiegebouw gereden, waar ze werden opgewacht door onder meer burgemeester Sharon Dijksma. Na alle plichtplegingen kon het feest op het Janskerkhof en vervolgens in het Gele Kasteel, het sociëteitsgebouw van het Utrechtsch Studenten Corps, losbarsten.