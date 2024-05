Met gasmaskers op dalen werknemers af om olietank uit werfkelder aan Kromme Nieuwegracht in Utrecht te verwijderen

Een olietank uit een van de historische kelders langs de Kromme Nieuwegracht wordt dinsdag verwijderd. Een klus die nog niet zomaar is geklaard. Met gasmaskers op betreden werknemers de kelder waar de olietank staat, waarna de tank in stukken wordt gezaagd. De onderdelen worden vervolgens stuk voor stuk naar boven getakeld. Het verwijderen van de olietank is onderdeel van het herstel van de Utrechtse werven, een project dat al sinds 2006 loopt en heel wat voeten in de aarde heeft gehad.



De olietank die nu verwijderd wordt, is in de jaren 5o in een van de vier kelders aan de Kromme Nieuwegracht geplaatst. Deze tank moest voorzien in brandstof voor de verwarming. Om de olietank daar te krijgen, moest er destijds een groot gat in de muur worden gemaakt. Nu wordt de tank verwijderd en de muur hersteld. Ook wordt een deur geplaatst die er ooit al in heeft gezeten.

Tekst gaat verder onder de foto

Projectmanager Twan van Kleeven is sinds 2021 betrokken bij dit specifieke gedeelte van het project. “De focus ligt op het behoud van de erfgoedwaarde van de historische kelders”, zegt Kleeven. Hij is dinsdagochtend ook aanwezig bij het verwijderen van de olietank. Werknemers met gasmaskers op dalen af naar de kelder om het klusje te klaren.



Eenmaal beneden aangekomen, zagen ze de olietank in stukken, waarna een grote stofwolk het gat van de kelder ontglipt. De onderdelen van de tank worden vervolgens stuk voor stuk naar boven gehesen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Vier werfkelders

Twee van de vier kelders worden op dit moment gebruikt door bewoners van de Kromme Nieuwegracht 56, dat beheerd wordt door SSH. Door het verwijderen van de olietank komt nu de derde kelder vrij. Voor de vierde kelder zit op dit moment nog een muur. Deze kelder ligt nu nog vol met puin, dat binnenkort wordt verwijderd. Daarna wordt ook deze kelder in ere hersteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Kromme Nieuwegracht klaar in september.

Werk stilgelegd

De Utrechtse werven zijn uniek. Toen in 2006 bleek dat de kades op veel plekken rot waren, werd besloten dat er moest worden ingegrepen. Er werd een groot plan gemaakt en er kwam geld beschikbaar. Het project zou volgens planning in vijf of zes jaar afgerond moeten zijn, maar dat was niet het geval. Het project liep zo uit de hand, dat het werk zelfs moest worden stilgelegd.

Dat was ook het geval langs de Kromme Nieuwegracht. De situatie met de eeuwenoude bouwwerken is hier bijzonder lastig. De fundering was op sommige plekken verdwenen en het zware verkeer dat in het verleden over de gracht reed, hielp niet mee. Het werk werd gestaakt, er kwamen noodmaatregelen, een onderzoek en er begon een nieuwe aanbesteding. Sinds vorige maand wordt er weer gewerkt.

Bekijk hieronder een video van de werkzaamheden