Met het traditionele cortège – met mondkapje – opent de Universiteit Utrecht het jaar

Het is een dag van tradities voor de Universiteit Utrecht, want met het cortège van het Academiegebouw naar de Domkerk is het academische jaar geopend. Dit jaar wel met mondkapjes en met veel minder aanwezigen. Het wandelende cortège door de binnenstad is een bijzonder gezicht. Traditiegetrouw loopt de hooglerarenstoet – en andere genodigden – tussen het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht en de naastgelegen Domkerk, soms via het Pandhof maar soms ook niet. Met de opening van het academisch jaar trapt de Universiteit Utrecht het nieuwe studiejaar af. Naast een welkomstwoord van het College van Bestuur, zijn er sprekers die een passie hebben voor de wereld van onderwijs en/of onderzoek. Tevens worden er verschillende jaarlijkse prijzen en onderscheidingen uitgereikt, zoals studentenprijzen, docentenprijzen, de Agnites Vrolik-prijs en eredoctoraten. Vanwege corona konden er maandagmiddag veel minder aanwezigen zijn, normaal zit de Domkerk vol. Nu waren er tientallen mensen aanwezig. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

