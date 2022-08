‘Met name in regio Utrecht’ veel files vanwege stakingen NS-personeel

Het verkeer staat op dinsdagochtend vast op veel wegen rond Utrecht. De ochtendspits is drukker dan anders. Dat komt door de stakingen van het NS-personeel, waardoor er in bijna heel Nederland geen treinen rijden.

De files staan onder meer op de A2, de A12 en de A27. De files rond Utrecht geven zo’n 5 tot 10 minuten vertraging in de reistijd.

“Het is druk deze dinsdagochtendspits, landelijk schommelt de spitspiek nu rond de 320 km”, schreef Rijkswaterstaat om 8.50 uur. “Dit is voornamelijk verkeersaanbod. De drukte concentreert zich met name rondom de regio Utrecht.”

De ANWB waarschuwde al voor een drukkere ochtend- en avondspits door de stakingen. Eenmaal in de spitspiek leken de files eerst mee te vallen, liet de ANWB weten. Daarna werd het toch een stuk drukker op de weg.