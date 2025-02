Met onthulling nieuw gedenkteken staat Utrecht stil bij de Februaristaking van 1941

Met onder meer de onthulling van een nieuw gedenkteken staat Utrecht deze maand stil bij de Februaristaking van 1941. Velen weten dat de actie in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog bloedig door de Duitsers werd neergeslagen, maar minder bekend is dat arbeiders in Utrecht ook massaal het werk neerlegden uit protest tegen de Jodenvervolging.

In Amsterdam legden de fabrieksarbeiders in 1941 het werk neer op 25 en 26 februari. De staking werd georganiseerd door de Communistische Partij Nederland (CPN) en sloeg snel over naar Zaandam, Haarlem, Velsen, Hilversum, Bussum, Weesp en Muiden.

Ook in Utrecht legden de arbeiders op 26 februari 1941 het werk neer. Dit protest begon bij de Werkspoorfabriek in Zuilen en werd snel overgenomen door de medewerkers van Demka. De stakers trokken vervolgens verder naar de grote Utrechtse bedrijven en fabrieken, die veelal de staking overnamen.

Op dezelfde dag wordt het protest in Amsterdam met veel geweld neergeslagen door de Duitsers, met negen doden en 24 zwaargewonden als gevolg. In Utrecht eindigde de staking onder dreiging van ingrijpen door de Duitse politie en dreiging met executies.

Motie

Gemeenteraadslid David Bosch van UtrechtNu! heeft vorig jaar een motie ingediend om te onderzoeken of er in Utrecht draagvlak voor een lokale herdenking van de Februaristaking. Het Museum van Zuilen nam samen met de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen het initiatief om een gedenkteken op te richten

Dit gedenkteken bestaat uit een stuk staal, dat is gemaakt in de Demka-fabriek, en onderdeel was van de brug over de Lek bij Vianen. Bij een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit element in het water terecht gekomen. Werkspoor herstelde de brug na de oorlog in de oude staat, maar pas bij het verwijderen van de oude brug in 2021 werd dit stuk staal ontdekt.

De herdenking vindt op woensdag 26 februari plaats om 15.00 uur. Tijdens de ceremonie wordt onder meer het nieuwe gedenkteken onthuld.