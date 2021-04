Met ontruiming van Park Paardenveld komt Koningsdag in Utrecht ten einde

Met de ontruiming van Park Paardenveld in Utrecht iets na 20.00 uur kwam Koningsdag ten einde. Het was de tweede keer dat de verjaardag van de koning gevierd werd tijdens corona. In tegenstelling tot vorig jaar waren er vandaag wel kleine en (te) grote feestjes in de stad.

Handhavers van de gemeente besloten iets na 20.00 uur dat het mooi was geweest, en vroegen alle aanwezigen in Park Paardenveld te vertrekken. Daar werd gehoor aan gegeven en iedereen vertrok rustig. Ook de andere parken in de stad waren toen al niet meer druk omdat er eerder was gevraagd te vertrekken.

De sfeer was voornamelijk gemoedelijk in de stad. Een paar keer werd het iets grimmiger. In het Griftpark kwam de politie ter plaatse na een vechtpartij waarbij ook gedreigd was met een kapotgeslagen flesje bier. Ook in het Wilhelminapark werd iemand tot bloedens toe geslagen. Bij Park Lepelenbrug greep de politie ook kort in bij een handgemeen.