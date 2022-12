Michael Silberbauer is de nieuwe hoofdtrainer FC Utrecht

Michael Silberbauer vervangt Henk Fraser als hoofdtrainer bij FC Utrecht, nadat die eerder deze maand zijn functie neerlegde in verband met een incident met een speler. De Deense oud-international tekende een contract tot medio 2025 en gaat per direct aan de slag bij de club.

Silberbauer is geen onbekende in Utrecht. Hij speelde tussen 2008 en 2011 al 113 wedstrijden voor FC Utrecht, onder meer tijdens de succesvolle Europese campagne in het seizoen van 2010. Hij was toen aanvoerder. Na zijn voetbalcarrière ging hij aan de slag als assistent-trainer bij FC Luzern, FC Basel, FC Utrecht en meest recent het Deense FC Midtjylland. Eerder was hij ook hoofdtrainer bij Pacific FC.

“We zijn erg blij dat Michael terugkeert bij FC Utrecht”, aldus technisch directeur van FC Utrecht Jordy Zuidam. “Michael kent de club, kent een deel van de selectie en weet als geen ander wat er gevraagd wordt van een FC Utrecht-speler. Hij omarmt onze plannen en was enthousiast om terug te keren bij FC Utrecht. Met FC Midtjylland hebben we een passende oplossing gevonden, ook omdat die club hem de kans gunde om als Hoofdtrainer bij FC Utrecht aan de slag te gaan.”

De Deen ging woensdagochtend direct aan de slag met zijn eerste training. “Het doet me buitengewoon veel deugd terug te keren bij de club waar ik een mooie historie heb”, aldus Silberbauer. “Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren.”