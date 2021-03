Middelbare scholieren in Utrecht krijgen les in panden van gemeente

De komende tijd kunnen middelbare scholieren in Utrecht les krijgen op bijzondere plekken in de stad. Omdat er behoefte is aan extra ruimte vanwege de coronamaatregelen krijgen leerlingen ook les in het Stadskantoor, Stadhuis, sporthallen, bibliotheek en leegstaande panden.

Volgens de landelijke richtlijnen is het mogelijk dat leerlingen in het voortgezet onderwijs met ingang van 1 maart ten minste één dag per week fysiek onderwijs volgen. Scholen in Utrecht hebben de afgelopen week geïnventariseerd welke ruimte en faciliteiten ze nodig hebben.

De gemeente heeft verschillende locaties en schoolbesturen aan elkaar gekoppeld. Eerder werd al bekend dat leerlingen tentamens gaan maken in het Spoorwegmuseum.

Wethouder Anke Klein: “Hartverwarmend om te zien hoe uit alle hoeken van de stad organisaties een aanbod doen om fysiek onderwijs voor het voorgezet onderwijs mogelijk te maken. Om te zorgen dat de leerlingen meer perspectief hebben, elkaar weer kunnen zien en kunnen werken aan hun leerontwikkeling. Zowel bij de gemeente als bij de scholen zijn ontzettend veel tips binnen gekomen. Prachtig hoe we als stad de schouders eronder zetten om dit mogelijk te maken.”

Puzzel

“Het is een enorme puzzel geweest om de leerlingen weer naar school te laten gaan, met aangepaste roosters. Fijn dat de gemeente zo actief heeft meegedacht over uitwijklocaties. Het is mooi om te zien hoe we dit samen hebben kunnen oplossen”, aldus Fawzia Nasrullah (bestuurder PCOU Willibrord).

Leon de Wit (bestuurder NUOVO Scholen) vult aan: “Onderwijs geven met anderhalve meter afstand tussen leerlingen organiseren is behoorlijk ingewikkeld. Het is inspirerend om te zien hoe allerlei organisaties zich actief hebben aangemeld om deze klus samen met ons te klaren.”

Het is afhankelijk van eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen tot wanneer alternatieve locaties beschikbaar zijn. Dat betekent dat de gemeente, scholen en organisaties in de stad met elkaar de vinger aan de pols blijven houden voor wat nodig is.