Middelbare school Yuverta in Utrechtse wijk Zuilen dicht vanwege dreiging schietpartij

De vmbo-locatie van middelbare school Yuverta in de Utrechtse wijk Zuilen blijft donderdag dicht vanwege dreiging van een schietpartij.

De school ligt aan het Theo Thijssenplein in Utrecht. Op sociale media gaat een brief rond die de school aan leerlingen en ouders heeft verstuurd. Daarin staat dat de bedreiging donderdagochtend vroeg is binnengekomen en geuit werd via Snapchat.

“We nemen deze bedreiging serieus en hebben met de politie contact opgenomen”, is in de brief te lezen. “Hoewel we de kans op een gewelddadig incident klein achten, sluiten we uit voorzorg vandaag onze school in Utrecht.” De politie doet onderzoek naar het incident.

‘Geen concrete aanwijzingen voor reële dreiging’

De driehoek – die bestaat uit de burgemeester, de officier van justitie en de politie – heeft inmiddels gereageerd op de bedreiging. “Online gaan er op dit moment berichten rond over een dreigement voor een mogelijke schietpartij op een school. Op basis daarvan hebben meerdere scholen in het land, waaronder het Yuverta VMBO Utrecht, besloten om de deuren te sluiten”, aldus de organisaties. “Hoewel we het scenario voor een reële dreiging nooit helemaal uit kunnen sluiten, zijn daar op dit moment geen concrete aanwijzingen voor.”

Afgelopen nacht is in Amsterdam een verdachte aanhouden in de zaak. De driehoek vindt dan ook dat het normale leven zoveel mogelijk door moet gaan en dat het sluiten van een school ‘een uiterste maatregel moet zijn’. “Om die reden hebben we vanochtend contact opgenomen met de school en vanuit de driehoek geadviseerd dat ze weer open kunnen.”

Andere scholen

De school in Utrecht is niet de eerste school in Nederland die te maken krijgt met dit soort bedreigingen. In Amsterdam hebben bijna twintig scholen bedreigingen binnengekregen. Verschillende scholen besluiten de deuren dicht te houden vanwege de dreigingen die binnenkwamen.