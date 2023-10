Mijlpaal voor vandeStreek: Utrechtse brouwerij heeft vanaf nu ook biologisch gebrouwen bier

Een mijlpaal voor de Utrechtse bierbrouwerij vandeStreek. Daar wordt woensdag namelijk de eerste biologische pilsener gebrouwen. “Een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid”, zegt de brouwerij.

Om het keurmerk voor biologisch bier te krijgen, moest de brouwerij aan strikte wetgeving voldoen, bijvoorbeeld over het gebruik van biologische ingrediënten. In Nederland wordt het biologische bierkeurmerk afgegeven door de organisatie Skal. Volgens Sander van de Streek waren er wat kleine aanpassingen in de processen nodig, maar de Skal-certificering voor vandeStreek was vrij snel geregeld. “Vandaag kunnen we trots de eerste batch Biologisch Pilsener brouwen.”

Volgens vandeStreek ging veel horeca in Utrecht na het faillissement van De Leckere op zoek naar ander lokaal gebrouwen bieren. “Dat ons Pilsener precies op het juiste niveau was toen de vraag ontplofte bij het faillissement van de Leckere hier in Utrecht is toevallig. Dat we hem nu ook biologisch brouwen is een bewuste keuze. Ons plan is om in de toekomst meerdere bieren die we het hele jaar door brouwen biologisch te gaan brouwen” zegt Ronald van de Streek. In de eerste maanden van 2024 moeten ook andere bieren uit het vaste assortiment biologisch worden.

Tekst loopt door onder de foto

Brouwerij vandeStreek is opgericht in 2010 door de broers Sander en Ronald van de Streek. In 2019 openden ze een proeflokaal en aansluitend daarop opende in 2022 een restaurant van de broers aan de Oudegracht.