Milieuorganisatie Greenpeace demonstreert bij hoofdkantoor Rabobank in Utrecht en beplakt ramen met ‘rekening voor stikstofcrisis’

Activisten van milieuorganisatie Greenpeace Nederland demonstreren maandagochtend buiten het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht om aandacht te vragen voor ‘de verantwoordelijkheid van de bank in de stikstofcrisis’. Daarnaast zijn Rabobank-vestigingen door het hele land beplakt met posters met de tekst: ‘Rabo-schade, nu betalen. Laat Rabobank betalen voor de stikstofcrisis’.

De activisten staan met een groot spandoek op de stoep bij het hoofdkantoor van Rabobank aan de Croeselaan. Volgens Greenpeace heeft de bank jarenlang geld geïnvesteerd in uitbreiding van de veehouderij, terwijl duidelijk was dat het houden van zoveel vee in Nederland schadelijk is voor de natuur. De milieugroepering eist daarom dat de Rabobank bijdraagt aan de oplossing van de stikstofcrisis. Volgens Greenpeace moet de Rabobank verantwoordelijk worden gehouden voor de maatschappelijke kosten die zijn ontstaan als gevolg van investeringen in de intensieve veehouderij.

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil afspraken maken met banken over hoe zij boeren kunnen ondersteunen met de landbouwtransitie, maar concrete maatregelen zijn er volgens Greenpeace nog niet genomen. “Vooralsnog blijven concrete maatregelen door de minister uit en laat hij het aan banken en ketenspelers zelf om met plannen te komen”, aldus Greenpeace. De activisten zeggen nieuwe acties voor te bereiden als de Rabobank niet over de brug komt.