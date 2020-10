Militairen schieten ziekenhuizen te hulp; UMC kan tweede corona-afdeling openen

Ongeveer honderd militaire zorgmedewerkers van Defensie gaan via het UMC Utrecht zorg aan coronapatiënten bieden. Het UMC kan daardoor een tweede afdeling voor coronapatiënten openen en patiënten overnemen van ziekenhuizen die capaciteitsproblemen beginnen te krijgen.

De capaciteit van het UMC wordt uitgebreid van 26 naar 52 bedden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) zorgt ervoor dat coronapatiënten goed over de Nederlandse ziekenhuizen worden verdeeld. Door de steun vanuit Defensie kan het UMC dus 26 patiënten meer opvangen dan nu het geval is

Knelpunt

De steunverlening bestaat uit militaire artsen, verpleegkundigen en coördinerend personeel. Het grootste knelpunt in de capaciteit van de ziekenhuizen zit bij de ‘handen aan het bed’ voor coronapatiënten die op de verpleegafdeling verblijven en dus niet op de ic liggen. De militairen werken straks op die afdeling samen met het reguliere ziekenhuispersoneel.

De eerste tien militairen zijn woensdag begonnen met een aanvullende training in het UMC. Volgens het UMC zijn de ervaringen van eerder dit jaar meegenomen in de voorbereiding voor de militairen. De aanvullende training is onderdeel van die voorbereiding op de samenwerking. Vanaf begin volgende week moeten de militairen in het UMC kunnen beginnen met het bieden van zorg.