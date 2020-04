Miljoenenschade voor culturele instellingen in Utrecht

De Utrechtse culturele instellingen lopen miljoenen euro’s schade op door de coronacrisis. Dat heeft de gemeente Utrecht berekend. De maatregelen van de overheid bieden enige compensatie, maar hoe langer de crisis aanhoudt hoe meer geld het kost.

De gemeente Utrecht heeft de financiële gevolgen geïnventariseerd voor de 61 culturele instellingen die subsidie krijgen van de gemeente. Bij de berekening is rekening gehouden met de gevolgen voor drie termijnen; tot 28 april, 1 juni en 1 juli. De instellingen en de gemeente menen wel dat de gevolgen op langere termijn nog veel groter zullen zijn.

Schade

De totale financiële schade door de maatregelen tot en met 28 april komt uit op zo’n 3,2 miljoen euro. Dit loopt bij verlenging van de maatregelen op tot 5,4 miljoen euro per 1 juni en 7,6 miljoen euro per 1 juli. Bij TivoliVredenburg, Centraal Museum en Stadsschouwburg vallen de grootste klappen. Bij hen landt zo’n 75 procent van de totale impact.

De steunmaatregelen van de overheid brengen enige verlichting. Een derde van de instellingen verwacht deze compensatie te kunnen aanvragen, maar de drempel van 20 procent omzetderving blijkt voor de meeste instellingen te hoog.

Bodem bereikt

Bij een periode van maatregelen tot 1 juni, zal met inbegrip van compensatie vanuit het Rijk het verwachte verlies alsnog uitkomen op zo’n 2,6 miljoen. Als de huidige maatregelen gelden tot 1 juli zal het verwachte verlies nog eens 2,2 miljoen hoger liggen. Toch denken vrijwel alle instellingen de verliezen te kunnen opvangen met steun van de overheid en het eigen spaargeld. Maar dan is de bodem wel in zicht of bereikt bij verschillende instellingen.

Niet alleen de instellingen worden hard geraakt, ook de grote groep zelfstandigen in de culturele sector krijgt klappen. De meeste instellingen lijken hun flexibele personeel in dienst nog door te kunnen betalen, maar er worden flink minder kosten gemaakt aan zzp-uren. In het algemeen mist een grote groep creatieve zzp-ers inkomsten, wat voor Utrecht in totaal neerkomt op een financiële impact van zo’n 11 miljoen euro per maand.

300 miljoen Rijk

Op woensdag 15 april heeft de minister bekend gemaakt dat er 300 miljoen euro extra wordt uitgetrokken ter ondersteuning van de culturele sector. Dit geld is in de eerste plaats bestemd voor instellingen die al door het Rijk gefinancierd worden. In Utrecht gaat dat om ongeveer 1/3 van de culturele instellingen waarmee de gemeente over meerdere jaren samenwerkt.

Daarnaast komt er ook ondersteuning voor een beperkt aantal gemeentelijk gesubsidieerde instellingen dat heel belangrijk is. Hiervoor geldt als extra voorwaarde dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage doet. De verdere uitwerking van het pakket aan maatregelen moet nog plaatsvinden.

Hoe verder?

Intussen denkt ook de culturele sector na over het functioneren in een anderhalvemetersamenleving. Dit blijft volgens de gemeente erg lastig. De gemeente schrijft daarover: “Het fysieke contact en de ontmoeting die de basis vormen bij cultuurdeelname, zijn niet eenvoudig te vervangen of op te lossen. Wij blijven nauw in contact met de sector en brengen samen met de instellingen ook de consequenties voor programma en financiën in de tweede helft van dit jaar in beeld. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met het ministerie van OCW over de noodzaak van een overbruggingsfonds, ook voor lokaal gefinancierde instellingen.”