Miljoenentekort dreigt voor gemeente Utrecht; keuzes nodig in begroting

Net zoals veel huishoudens in Utrecht te maken hebben met een duurder leven, voelt ook de gemeente Utrecht de gevolgen van financiële onzekerheid. Als er niks verandert, kan het tekort op de gemeentelijke begroting in 2027 oplopen tot 72 miljoen euro. Een grote smak geld komt mogelijk beschikbaar als het Rijk met meer geld komt, maar dan alsnog blijft er een gat over in de begroting. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden.

Wie de stukken bij de Voorjaarsnota, zoals het financiële overzicht heet, leest wordt niet meteen vrolijk. De onzekerheden die in de maatschappij te merken zijn, zijn ook zichtbaar in de begroting van de gemeente.

Wethouder Susanne Schilderman: “Er zijn ook heftige ontwikkelingen in de samenleving die elkaar opgevolgd hebben; corona, oorlog in Oekraïne, energiecrisis, inflatie en prijsstijgingen. Dat wordt gevoeld in de samenleving en dat raakt de gemeente ook. Daarom moeten we in deze Voorjaarsnota ook bijsturen.” Dit betekent dat de financiële situatie van de gemeente anders is dan de afgelopen jaren en keuzes nodig zijn om te voorkomen dat het tekort op de gemeentelijke begroting te veel oploopt.

Wat vooral een uitdaging is, zijn de sterk stijgende kosten in de zorg en dan met name in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vraag naar zorg neemt toe en er is tegelijkertijd een groot tekort aan zorgmedewerkers. Daarbij komt ook nog eens dat de gemeente minder geld van het Rijk gaat krijgen. Afgelopen jaren was dit allemaal nog te overbruggen, maar nu wordt het gat onoverbrugbaar. De zorg komt onder druk te staan. Wethouder Schilderman: “Dit is een grote uitdaging, maar het is niet alleen een financieel probleem. We moeten samen met maatschappelijke partners gaan kijken hoe we de zorg zo goed mogelijk moeten organiseren.”

‘Door nu keuzes te maken moeten er minder mensen in de knel komen’

Volgens Schilderman hoort daarbij bijvoorbeeld ook de vraag hoe het komt dat de vraag naar zorg jaarlijks zo sterk stijgt. Toch zal er ook stevig bezuinigd moeten worden en moet er gekeken gaan worden hoe het geld het beste ingezet kan worden. “Door nu keuzes te maken moeten er minder mensen in de knel komen.”

De wethouder benadrukt dat er goede basisvoorzieningen moeten blijven, en dat de zorg voor Utrechters en buurten die dit het hardst nodig hebben dat ook juist moeten krijgen. In het najaar volgt een nadere uitwerking van deze plannen die opgesteld worden in samenwerking met maatschappelijke organisaties in de stad. Ook moet in de loop van de tijd duidelijk worden wat de financiering vanuit het Rijk gaat doen. “Als puntje bij paaltje komt verwacht ik wel dat het Rijk met geld komt.” Dat zou al vele miljoenen euro’s schelen op het tekort.

Andere ontwikkelingen

De drie thema’s – wonen, kansengelijkheid en klimaat – die ook in het coalitieakkoord naar voren komen, blijven volgens Schilderman belangrijk. Daarom wordt er ook geïnvesteerd op deze terreinen. Op het gebied van woningnood liggen er ook wat problemen, want hoewel woningen iets betaalbaarder lijken te worden, stipt Schilderman aan dat gebiedsontwikkelingen juist onder druk staan. Daarom wordt er geïnvesteerd om woningbouw op dit soort locaties wel sneller van de grond te krijgen en blijft de gemeente inzetten op tijdelijke woningen.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil het college blijven inzetten op verduurzaming van energie en mobiliteit en zorgen voor een duurzaam huis en betaalbare energierekening. Ook komt er tussen 2024 en 2026 een extra investering om de overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie) op veel plekken in de stad te verminderen. Wethouder Schilderman: “Daarnaast blijft het college zich onverminderd hardmaken voor kansengelijkheid door hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen.”

Al met al kan er wel gewoonweg minder geïnvesteerd worden over de gehele breedte van de begroting – en op sommige plekken moet er dus bezuinigd worden. Zo gaat er minder geld naar topcultuur, maar is er wel extra geld voor cultuurhuizen in Leidsche Rijn en de Merwedekanaalzone. Er wordt geld vrijgemaakt voor een Burgerberaad en er blijft extra geld nodig voor de toestroom van asielzoekers. “Natuurlijk moeten we ook altijd goed kijken naar onze ambities en de eigen organisatie. Met een begroting van 1,8 miljard euro per jaar moeten we altijd blijven kijken of bepaalde dingen slimmer kunnen.”

Eén ding gaat er dit jaar in ieder geval niet gebeuren; de gemeentelijke belastingen gaan niet verder omhoog om de oplopende kosten te dekken.