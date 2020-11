Minder auto-inbraken in Utrechtse binnenstad, meer in Lunetten

Auto-inbrekers zijn dit jaar in andere wijken actief geweest dan vorig jaar, meldt vergelijkingssite Independer. Vooral in de binnenstad kwamen minder auto-inbraken voor. In Lunetten steeg het aantal meldingen daarentegen explosief.

Het aantal meldingen van auto-inbraken laat dit jaar een verschuiving zien ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiecijfers over het aantal auto-inbraken tot september. De vergelijkingssite noemt de coronacrisis als mogelijke verklaring. Het is dit jaar een stuk rustiger in het centrum, vergeleken met voorgaande jaren.

Het aantal inbraken per buurt in Utrecht is te vinden in deze interactieve kaart van Independer.

In de buurt van Hoog Catharijne en de Jaarbeurs nam het aantal auto-inbraken sterk af, met 89 minder inbraken. Rondom de Mariaplaats daalde het aantal inbraken met 71 en in Lombok-West met 20. Ook in het bedrijvengebied in Kanaleneiland is een grote afname geregistreerd: daar werd 118 keer minder in auto’s ingebroken dan vorig jaar in dezelfde periode.

Inbrekers hebben het dit jaar meer op het oosten van Utrecht gemunt. Lunetten-Noord zag het aantal auto-inbraken dit jaar explosief stijgen: van 41 meldingen in 2019, naar 108 meldingen dit jaar. In Lunetten-Zuid steeg het aantal inbraken met 29, in Maarschalkerweerd en Mereveld waren het er 19 meer dan vorig jaar.

Corona

Tot en met september dit jaar werd in de stad Utrecht 2.802 keer ingebroken in auto’s. Dit is 16,1 procent minder geregistreerde incidenten dan vorig jaar. Toen waren het er 3.338. Per maand is het aantal auto-inbraken dit jaar erg verschillend. Opnieuw is de coronacrisis een verklaring hiervoor. In de maanden van de eerste coronagolf is er een duidelijke afname van het aantal inbraken te zien, een duidelijk verschil met de cijfers van 2019.