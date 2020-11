Minder coronabesmettingen in Utrecht; toch blijft het risiconiveau ‘zeer ernstig’

Het aantal coronainfecties in Utrecht is de afgelopen tijd gedaald tot onder de 200 per 100.000 inwoners. Hoewel dit cijfer zou betekenen dat het risiconiveau van ‘zeer ernstig’ voor de regio versoepeld kan worden, wordt dit nog niet gedaan.

In oktober werd het risiconiveau in de regio Utrecht opgeschaald van ‘zorgelijk’ naar ‘zeer ernstig’. Reden hiervoor was dat het aantal coronabesmettingen in de stad en regio sterk opliepen.

Inmiddels is deze toename dus iets afgezwakt. Volgens de gemeente is het aantal infecties per 100.000 inwoners gedaald tot onder de 200. “Ofwel vlak onder het risiconiveau van ‘zeer ernstig’.”

“Echter, als gevolg van de blijvend te hoge infectiedruk in de stad en regio in combinatie met de forse belasting in de ziekenhuizen, V&V, GHZ en GGZ instellingen en de schaarste aan personeel, is de situatie nog steeds ‘zeer ernstig”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.