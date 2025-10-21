Minder geld naar behandeling van Utrechtse heroïneverslaafden; gemeente maakt zich zorgen

Den Haag heeft besloten minder geld uit te trekken voor de behandeling van heroïneverslaafden vanaf 2026. Dit heeft ook gevolgen voor Utrecht, waar op dit moment nog 38 mensen deze zorg krijgen. De gemeente zegt dat de behandeling onder meer leidt tot minder criminaliteit en overlast, en zegt zich zorgen te maken over het besluit van het Rijk.

Utrecht is een van de zestien gemeenten waar sinds 2000 een speciale behandeling is voor verslaafden. De cliënten krijgen onder medisch toezicht heroïne in combinatie met methadon en psychosociale begeleiding. “Deze aanpak is bewezen effectief: ze leidt tot een sterke verbetering van de gezondheidstoestand van cliënten en tot een aanzienlijke afname van criminaliteit en overlast”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Nu heeft Den Haag besloten om de bijdrage van ruim 1,1 miljoen euro te verlagen met tien procent. Ook het aantal beschikbare plekken voor cliënten wordt verlaagd van 44 naar 37. De gemeente, die zelf bijna 380.000 euro bijlegt, zegt het verschil dat ontstaat niet op te kunnen vangen.

Arkin/Jellinek

Dit betekent dat Arkin/Jellinek minder subsidie krijgt om de behandeling van de heroïneverslaafden mogelijk te maken. De vraag is nu of deze kliniek tijd genoeg heeft om dit op te vangen. “Bij het gedeeltelijk opzeggen van een subsidierelatie moeten wij rekening houden met een redelijke termijn, zodat Arkin/Jellinek de tijd heeft om op deze verandering in te spelen.”

Utrecht gaat nu samen met de drie andere grote steden bezwaar indienen bij het Rijk. Niet alleen omdat de bijdrage wordt verlaagt, maar ook vanwege de korte termijn waarop dit bekend is gemaakt. Als blijkt dat Arkin/Jellinek niet genoeg tijd heeft om de verlaging in de financiën door te voeren kan het zijn dat er zogenoemde frictiekosten betaald moeten worden.

