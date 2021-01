Minder rommel na Oud en Nieuw in Utrecht, maar gevolgen op sommige plekken goed zichtbaar

Er lijkt dit jaar minder rommel op de Utrechtse straten te liggen na Oud en Nieuw. Uit de voorlopige rapportages blijkt ook dat de jaarwisseling rustiger is verlopen dan andere jaren. Op sommige plekken is het echter wel een rommeltje.

Zo is bijvoorbeeld op de kruising van de Bekkerstraat en de Bouwstraat in Wittevrouwen een parkeerautomaat verwoest. Vermoedelijk is de paal met vuurwerk opgeblazen. Het bovenste deel ligt er los naast en de behuizing van de onderkant is ontwricht. De ravage was zaterdagochtend nog goed zichtbaar.

Ook zijn er verspreid over de stad 17 auto’s in vlammen opgegaan. Vorig jaar waren dat er 20. Ook zijn er 11 aanhoudingen verricht en moest de Mobiele Eenheid van de politie één keer ingezet worden.

Verbod

Dit jaar gold er vanwege de coronacrisis een vuurwerkverbod. Ondanks dat het nieuwe jaar toch met knallen werd ingeluid lijkt dat er – gezien de vuurwerkresten op straat – minder vuurwerk is afgestoken dan voorgaande jaren.

De gemeente gaat onderzoeken of de relatief rustige jaarwisseling te danken is aan het vuurwerkverbod. De uitkomsten van dit onderzoek volgen in het voorjaar.