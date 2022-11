Minder Utrechtse kinderen gevaccineerd; vooral Overvecht en Kanaleneiland lopen achter

Minder Utrechtse kinderen hebben zich vorig jaar laten vaccineren tegen infectieziektes. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaccinaties tegen difterie, kinkhoest en tetanus, allemaal onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is er ook een verschil tussen de gebieden in de stad; zo is de vaccinatiegraad in Overvecht en Kanaleneiland lager dan in andere wijken en buurten.

De gemeente noemt een daling van de vaccinatiegraad ‘geen goed nieuws’ en zegt het ‘met name zorgelijk’ te vinden dat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet gelijk verdeeld is in Utrecht.

“Een hoge vaccinatiegraad beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten en beschermt groepen tegen een uitbraak van infectieziekten.” De afname is waarschijnlijk het gevolg van de coronacrisis. Daardoor zijn sommige vaccinaties namelijk later gegeven.

Cijfers

De cijfers over Utrecht komen van het RIVM. Daar is onder meer te lezen dat 91 procent van de 2-jarigen alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gekregen. Een jaar daarvoor was dat 93,3 procent.

De vaccinatiegraad onder de 10-jarigen voor bof, mazelen en rodehond is gedaald van 89,4 tot 88,5 procent. Het percentage 14-jarige meisjes in Utrecht dat gevaccineerd is tegen het humaan papillomavirus is gedaald van 60,9 tot 57,4 procent.

Wijken

De gemeente ziet daarnaast ook een verschil in vaccinatiegraad tussen wijken. Zo ligt deze graad voor de meeste vaccinaties in Overvecht en Kanaleneiland lager dan in andere Utrechtse gebieden. Vleuten-de Meern en Noordoost zijn dan weer wijken waar de vaccinatiegraad gemiddeld hoger is. “Dit hangt waarschijnlijk samen met de achtergrond van de bevolking in deze wijken”, is te lezen in een brief aan de raad.

Vanwege dit verschil gaat de gemeente maatregelen nemen. Zo worden onder meer gesprekken gevoerd met ouders, professionals en andere ‘sleutelfiguren’ over vaccineren. “Op basis van de wijkaanpak kijken we of het aanvullend nodig is om ook de vaccinatiealliantie weer op te starten en hoe we deze dan vorm geven.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.