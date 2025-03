Minderjarige (15) Utrechter opgepakt die mogelijk verantwoordelijk is voor gewelddadige scooterdiefstallen

Een 15-jarige jongen uit Utrecht is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij verschillende berovingen van scooters. In alle gevallen werd de bestuurder met geweld van het voertuig gehaald.

Zo werd iemand die op zondag 2 maart een proefrit maakte op de Ibisdreef, van de scooter geduwd. Een dag later was er een vergelijkbaar incident op de Aleppodreef. “Daarbij werd het slachtoffer fors geslagen”, schrijft de politie. Weer een dag later was het wederom raak op de Ibisdreef.

In alle drie de gevallen kwam het signalement van een van de betrokken verdachten overeen. Toen later in Amstelveen ook een gewelddadige beroving van een scooter plaatsvond, waarbij de modus operandi, het signalement én de mogelijke identiteit van de verdachte werden gedeeld, kwam de zaak volgens de politie in een stroomversnelling.

De politie had daardoor het vermoeden wie de verdachte was en surveillerende agenten zagen deze jongen op vrijdag 7 maart rond 19.25 uur lopen op de Ankaradreef, waarop hij direct werd aangehouden. Hij zit nog vast en het onderzoek naar mogelijke andere verdachten wordt momenteel voortgezet.