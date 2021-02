Minderjarige maaltijdbezorger steekt man in hoofd na verkeersruzie

Een 17-jarige maaltijdbezorger uit Utrecht is gearresteerd omdat hij een 35-jarige man in het hoofd en de borst heeft gestoken na een verkeersruzie. Het incident gebeurde 11 februari bij de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht.

De verkeersruzie ontstond op donderdag 11 februari rond 20.30 uur. Op de Wilhelminalaan, ter hoogte van de Benschoplaan, kreeg de maaltijdbezorger een conflict met twee mannen. De bezorger stak daarbij een van de mannen, een 35-jarige Nieuwegeiner, met een steekwapen in het hoofd en de borst.

Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht en deed daar aangifte. De minderjarige maaltijdbezorger is gearresteerd maar de politie is nog op zoek naar getuigen van het incident.