‘Minderjarigen krijgen op steeds minder plekken in Utrecht alcohol’

Minderjarigen krijgen het in steeds minder Utrechtse horecazaken voor elkaar om alcohol te kopen. Dat blijkt althans uit een proef waar 36 ondernemers aan meededen.



De gemeente Utrecht en stichting NIX18 proberen met een speciale aanpak de alcoholverkoop aan minderjarigen terug te dringen. Daaruit blijkt dat in Utrecht de leeftijdsgrens van 18 jaar in 69 procent van de gevallen wordt nageleefd.

De eerste pilot duurde van juli 2017 tot juli 2018. Vanwege de positieve resultaten besloten de gemeente en de 36 deelnemende horecabedrijven om verder te gaan met de aanpak. Bij ieder bedrijf werd het afgelopen jaar vier keer een steekproef gehouden. Daaruit bleek dus dat in 69 procent van de gevallen de regels werden nageleefd.

Behaald

Met dat cijfer is het doel van de test wel behaald. Het streven was namelijk om in 65 procent van de gevallen de leeftijdsgrens na te leven. Dat is nu dus met een gemiddelde naleving van 69 procent gelukt.

Het nalevingspercentage in Utrecht steeg in de voorgaande jaren ook al, van 15 procent in 2016 tot 57 procent in 2018. De landelijke naleving was in 2018 17,5 procent.

In 2020 wordt ook een onderzoek gedaan in andere branches waarbinnen alcohol wordt verkocht, zoals supermarkten, slijterijen, sportclubs en thuisbezorgdiensten. De gemeente verwacht die resultaten eind dit jaar.