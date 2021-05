Minidocumentaire over Utrechtse verzetsheld: Dr. Max. De grote onbekende

De Maliebaan in Utrecht kent vele verzetshelden, het verhaal van Dr. Max is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Vanuit Maliebaan 72bis hielp Dr. Max honderden Joodse kinderen aan een nieuw persoonsbewijs, ze was actief betrokken bij de Spoorwegstaking in 1944 en hielp mee met de verspreiding van verzetskrant Vrij Nederland.

Het verzet gebeurde allemaal onder de neus van de bezetter. In het pand naast Dr. Max op nummer 74, zat namelijk de Utrechtse afdeling van de Sicherheitspolizei. Dit was de Duitse geheime dienst die als taak had verzetsmensen op te sporen en op te pakken. Het heeft jaren geduurd voordat de Sipo in de gaten had wie hun buren waren. En pas in het najaar van 1944 vielen ze binnen bij nummer 72bis.

Verzet

Doordat Marie Anne Tellegen – wat de echte naam is van Dr. Max – hielp bij het verkrijgen van nieuwe persoonsbewijzen voor Joodse kinderen, konden de kinderen ondergebracht worden bij niet-Joodse gezinnen en konden ze zo de oorlog overleven.

Ook de Utrechtse en later landelijke verspreiding van Vrij Nederland en de Spoorwegstaking uit 1944, werden vanuit 72bis aangestuurd. Dr. Max zat ook in het bestuur van verzetsorganisatie het Nationaal Comité Verzet.

Geheime wapen

Hoe speelde Dr. Max dit allemaal klaar en wat was het grote geheime wapen van Dr. Max? In Utrecht heeft Dr. Max een plaquette aan de muur van Maliebaan 72 gekregen en is er een straat vernoemd. Is dat eigenlijk wel voldoende waardering voor alles wat deze verzetsheld heeft klaargespeeld?

In deze minidocumentaire vertellen historicus Thierry van den Berg, oud-onderbuurjongen Gerrit-Jan van Wijhe en biograaf en schrijver Wim Weenink over de markante Dr. Max.