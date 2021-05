Minidocumentaire over Utrechtse verzetsheld Dr. Max te zien op DUIC

De Maliebaan in Utrecht was, zoals veel Utrechters weten, het epicentrum van veel Duitse organisaties zoals de Abwehr, de Sicherheitspolizei, de Gestapo en daarnaast ook de NSB. Naast deze organisaties die aan de bezetter gelieerd waren, hadden ook veel verzetsmensen en -organisaties hun onderkomen aan de Maliebaan. Over een van die verzetsmensen is nu een minidocumentaire gemaakt.

Voorbeelden van verzetsmensen en -organisaties op de Maliebaan zijn Garage Grund, waar een deel van de verzetskrant Vrij Nederland gedrukt en verspreid werd, en Kardinaal De Jong die vanuit het Aartsbisdom Utrecht actief was in het verzet. Maar ook de geheimzinnige Dr. Max van Maliebaan 72bis had tijdens de Tweede Wereldoorlog een sleutelfunctie in het nationaal verzet.

In een kort videodocument vertellen historicus Thierry van den Berg, voormalig onderbuurjongen van Dr. Max Gerrit Jan van Wijhe en biograaf Wim Weenink over de heldendaden van de Utrechtse Dr. Max en onthullen in deze documentaire wie er achter deze mysterieuze naam zat.

De documentaire is vanaf Bevrijdingsdag te zien via DUIC.nl.