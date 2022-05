Minister en staatssecretaris in Utrecht voor bezoek aan HKU: ‘Bezoeken leukste onderdeel van mijn vak’

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf en staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu waren woensdag in Utrecht voor een bezoek aan de Hogeschool voor de Kunsten aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Ze kregen een rondleiding door het gebouw en gingen in gesprek met studenten.

Het is een hele entourage die woensdagochtend om tien uur stipt het gebouw van HKU aan de Ina Boudier-Bakkerlaan betreedt. Na een klein leger aan persvoorlichters, woordvoerders en adviseurs stappen onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu de ontvangstruimte naast de hoofdingang binnen. Het is het eerste bezoek van de minister aan een kunsthogeschool. Hij lijkt alvast in zijn nopjes: “Werkbezoeken zijn het leukste onderdeel van mijn vak.” Hier en daar worden handen geschud, elders wordt nog ouderwets coronaproof een boks gegeven. Tijd voor koffie is er overigens niet, er ligt namelijk nog een vol programma voor de boeg.

Welkom

De minister en de staatssecretaris worden welkom geheten door de voorzitter van het college van bestuur van de HKU, Heleen Jumelet. Hierna is er aandacht voor een aantal studenten van de HKU, die de gelegenheid krijgen hun projecten te laten zien. Na uitleg van twee studenten over hun afstudeerprojecten, lopen we door naar twee vierdejaarsstudenten Fashion Design, die aan de hand van hun creaties ideeën over mode, duurzaamheid en natuur delen met de minister en de staatssecretaris. Het duo luistert aandachtig naar de studenten en stelt hier en daar een vraag.

Vervolgens worden we een donkere ruimte binnengeleid, waar een celliste zit. Ze begint met spelen en heeft direct de volle aandacht van haar toehoorders. De cello en haar zang worden versterkt door middel van galmtechniek en zelfontworpen speakers, en vullen zo de gehele ruimte. “Voor een muzikant is akoestiek hetzelfde als licht voor een schilder”, legt Antal, ontwerper van de geluidsinstallatie, uit. Naar eigen zeggen heeft hij maar twee dagen gehad om het systeem op te bouwen. Toch kan zijn werk en dat van de celliste rekenen op veel bewondering van de aanwezigen.

Naast aandacht voor kunst is er ook ruimte voor gesprek. Hierin gaat het vooral over de rol van kunst in de maatschappij. Er komen twee alumni aan het woord, die kunstoplossingen hebben bedacht voor maatschappelijke kwesties. Twan heeft een kaartspel ontworpen waarmee hij schizofrenie vatbaarder wil maken voor de spelers en Yosser zet kunst in om mensen meer betrokken te maken bij de maatschappij. Ze krijgen complimenten van de staatssecretaris, die bewondering heeft voor de manier waarop de twee concrete oplossingen hebben gevonden voor abstracte maatschappelijke problemen.

Na een kort humoristisch intermezzo, verzorgd door twee eerstejaars theaterstudenten, wordt het gezelschap door twee alumni ingelicht over het belang van kunst in het basis- en voortgezet onderwijs. Hier wordt ook een beroep gedaan op de minister en de staatssecretaris. “De stem van de kunstenaar wordt slecht gehoord”, zegt Suzan Lutke, docent aan de HKU. Ze pleit voor meer erkenning van de zin van kunst in de maatschappij.

Met deze oproep wordt de rondleiding afgesloten en keren de minister en de staatssecretaris terug naar de ontvangstruimte. Hier gaan ze onder het genot van een broodje in gesprek met de studenten. Hebben zij de minister en de staatssecretaris hier misschien nog wat mee kunnen geven? “Daar ging het eigenlijk te snel voor”, zegt Jonne. Zij studeert Image Technology aan de HKU en mocht de minister en de staatssecretaris vertellen over haar afstudeerproject, waarin ze werkt met schimmels.

Blij

“De gesprekken aan de lunchtafel met de minister en de staatssecretaris gingen vooral over onze studie”, voegt Kick daaraan toe. Hij studeert Product Design en vertelde tijdens de rondleiding over zijn zelfontworpen koelkast, waarin hij gebruik maakt van de techniek uit de eerste echte ‘ijskast’. De omvang van de delegatie verraste hem, in positieve zin: “Ik had niet zo’n grote entourage verwacht.” Hij is blij met de aandacht voor zijn school en de studenten. “Er ontstond echt een gesprek”, zegt hij. “De minister en de staatssecretaris toonden oprechte interesse en stelden veel vragen.”

De minister laat zelf weten geïnspireerd te zijn door het bezoek. “Het is mooi om te zien hoe alle verschillende kunstvormen door elkaar lopen”, zegt hij. Ook het maatschappelijke aspect van de projecten sprak de minister aan: “Je ziet dat het gesprek erdoor op gang komt.” Hij heeft er bewondering voor dat jonge kunstenaars, zoals die van de HKU, de taak op zich nemen om kunst en maatschappij met elkaar te verbinden.

De voorzitter van het college van bestuur van de HKU, Heleen Jumelet, is zeer tevreden over het bezoek van de minister en de staatssecretaris: “We hebben kunnen laten zien dat we met de HKU als onderwijsinstelling trots kunnen uitstralen.” Ze denkt dat de boodschap duidelijk is: “Kunst is van belang voor de maatschappij.”