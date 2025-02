Minister Faber over sprekers Ramadan-expo in Utrecht: ‘Drie haatpredikers niet welkom’

Minister Faber (Asiel en Migratie) laat via een bericht op X weten dat de drie predikers die op de Ramadan-expo zouden spreken, Nederland niet inkomen. De uitspraken van de mannen zouden volgens het Kabinet onder meer leiden tot geweldverheerlijking. “Onze Hollandse dijken kunnen niet hoog genoeg zijn om haat, agressie en geweldsverheerlijking te weren”, zegt Faber.

De keuze om de drie predikers niet toe te laten in Nederland, is samen in overleg met minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) gedaan. De reden om de sprekers van de Ramadan-expo te weigeren, komt volgens het Kabinet onder andere vanwege ‘verwerpelijke uitspraken die de sprekers in het verleden deden over onder meer vrouwen en homo’s’.

“Ook is er bagatelliserend gesproken over geslachtsgemeenschap met minderjarigen en ontkende een van de sprekers de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober 2023”, valt verder te lezen.

Eerder schreef DUIC nog dat de gemeente Utrecht in gesprek was met het Rijk. Burgemeester Dijksma kon de sprekers vanuit juridisch oogpunt zelf niet weren.

Het is niet de eerste keer dat de Dawah-groep een omstreden spreker wil uitnodigen voor een evenement. Eerder werd een spreker ook al de toegang tot het Schengen-gebied ontzegd.