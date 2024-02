Minister gaat niet in beroep tegen uitspraak over kinderhartcentra; centrum in UMC Utrecht blijft open

Het plan van voormalig minister Ernst Kuipers om de kinderhartchirurgie in Nederland te concentreren in twee ziekenhuizen, is definitief van de baan. Demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Het kinderhartcentrum in het UMC Utrecht mag daarmee openblijven.

Voormalig minister Ernst Kuipers wilde dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd zou worden in twee ziekenhuizen, terwijl deze zorg nu in vier ziekenhuizen gegeven wordt. Het belangrijkste argument van Kuipers was dat chirurgen bij het openhouden van alle vier de ziekenhuizen te weinig operaties uit zouden voeren om hun vaardigheden op peil te houden. De centra in Utrecht en Leiden moesten daarom sluiten, vond Kuipers.

De umc’s in Utrecht en Leiden stapten vanwege het besluit naar de rechter. Die oordeelde dat Kuipers zijn besluit onvoldoende zorgvuldig en feitelijk had onderbouwd. Hij had onder meer niet zomaar mogen vasthouden aan de norm van zestig operaties per jaar per centrum. De rechter zette een streep door Kuipers’ plannen.

Hoger beroep

Het was vervolgens nog even de vraag of er een hoger beroep zou volgen, maar demissionair minister Pia Dijkstra, die Kuipers opvolgde, heeft besloten dat niet te doen. “Alles afwegende vind ik het belang om het vraagstuk van de concentratie van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen langs de weg van overleg met de genoemde partijen op te lossen doorslaggevend”, aldus Dijkstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijkstra noemt het voortzetten van de juridische procedure ‘niet constructief’. Het niet instellen van het hoger beroep noemt ze ‘een stap naar voren’ en ‘een handreiking naar de betrokken partijen’. “Ik verwacht van de umc’s dat gezamenlijk en op korte termijn daadwerkelijk verdere stappen worden gezet om de interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking op de best mogelijke wijze te organiseren.”