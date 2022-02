Minister Kuipers tijdens coronapersconferentie: ‘Het land gaat weer open’

Een groot deel van het openbare leven gaat binnenkort terug naar het oude normaal. Dat heeft minister Ernst Kuipers dinsdagavond laten weten tijdens de coronapersconferentie. Zo mogen de horeca- en cultuursector vanaf vrijdag weer langer hun deuren geopend houden. Een week later vervallen bijna alle andere beperkende maatregelen.

“Het land gaat weer open”, zei Kuipers dinsdagavond. Vanaf vrijdag 18 februari mag de horeca- en cultuursector tot 01.00 uur openblijven. Bezoekers moeten vooraf wel een coronatoegangsnbewijs laten zien. Binnen vervalt de mondkapjesplicht, hoeven mensen geen anderhalve meter afstand meer te houden en ook geen vaste zitplaats meer te hebben. Op plekken waar meer dan 500 bezoekers komen moet dit allemaal nog wel.

Vanaf 25 februari gelden weer de normale openingstijden en wordt het coronatoegangsbewijs afgeschaft op locaties waar minder dan 500 mensen komen. Ook hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld winkels en in het onderwijs. De mondkapjesplicht blijft alleen gelden in het openbaar vervoer en op luchthavens.

Nachtclubs

Op locaties waar meer dan 500 mensen komen en waar bezoekers geen vaste zitplaats hebben gaat de 1G-regel gelden, wat inhoudt dat iedereen zich moet laten testen en dus een negatief testbewijs moet laten zien. Nachtclubs en evenementen kunnen vanaf dat moment ook weer onbeperkt opengaan en georganiseerd worden.

Op 15 maart is er een nieuw weegmoment. Het kabinet bekijkt dan onder meer of de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer moet blijven gelden en ook of het 1G-systeem langer ingevoerd blijft.

Bekijk hier alle aangekondigde veranderingen in de coronamaatregelen van het kabinet.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.