Minister Mona Keijzer brengt eerste bezoek aan Utrecht: ‘Verbinding maken tussen infrastructuur- en woningbouwopgave’

Mona Keijzer bracht woensdag haar eerste bezoek aan Utrecht in haar rol als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ze wees tijdens haar bezoek op het belang om de woningbouwopgave en infrastructurele uitdagingen samen aan te pakken.

Een nieuw kabinet en een set nieuwe ministers. Voor de gemeente Utrecht dus weer nieuwe gesprekspartners aan tafel. Belangrijk, want het college van B&W kan zelfstandig de grote uitdagingen niet oplossen. Daar is Den Haag voor nodig. Gelobbyd werd er nog niet tijdens het eerste bezoek van minister Mona Keijzer, het ging om een eerste kennismaking.

Wethouder Eelco Eerenberg had drie projecten gekozen. Als eerste stond een bezoek aan polder Rijnenburg op het programma. In de nabije toekomst bestempeld als locatie voor energieopwekking via windmolens, maar in een later stadium als nieuwe woonwijk.

Vervolgens ging de reis door naar de Merwedekanaalzone, waar duizenden woningen gebouwd gaan worden in een autovrije wijk. De laatste stop was het Jaarbeurskwartier, waar bewoners van de woningen die gesloopt gaan worden op de Croeselaan vertelden over de nieuwbouw.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dat de gemeente het Rijk nodig heeft om dit soort projecten te laten slagen wordt steeds duidelijker, vertelde wethouder Eerenberg. De marktomstandigheden voor woningbouw zijn niet ideaal op het moment. Eerenberg benadrukte het belang van de regelingen waar Utrecht eerder gebruik van heeft kunnen maken zoals de Startbouwimpuls en Woningbouwimpuls waarmee tientallen miljoenen euro’s naar woningbouwprojecten in de stad gingen. “Dat heeft enorm geholpen”, zei de wethouder daarbij.

Mobiliteit

Dan is er nog dat andere grote punt, dat is mobiliteit. Wanneer er ergens duizenden woningen gebouwd worden, moet men er ook kunnen komen. Die discussie speelt bijvoorbeeld al langer bij polder Rijnenburg, omdat dit een buitenstedelijke locatie betreft waar nog weinig infrastructuur ligt. Een van de plannen is om de tramlijn door te trekken. Eerenberg: “Overal waar wij woningen bouwen, moet je ervoor zorgen dat mensen er kunnen komen. Dat vraagt grote investeringen.”

Grote investeringen die de gemeente niet even zelfstandig kan betalen. Daar zijn alle overheidslagen voor nodig. Iets wat minister Mona Keijzer ook benadrukt. “Als er ergens 20.000 woningen gebouwd gaan worden, moet je ook nadenken over hoe je die nieuwe wijk ontsluit. Dat is in het verleden niet altijd gedaan, met filemeldingen elke ochtend op de radio tot gevolg. De vraag is nu hoe we dit op een andere manier gaan doen, en hoeveel geld daarvoor nodig is. Hier moeten natuurlijk flinke discussies over gevoerd worden.”

Keijzer geeft aan dat er in het Hoofdlijnenakkoord wel wat extra geld staat voor dit soort vraagstukken, maar het is altijd te weinig. “We moeten in het Haagse hier de juiste besluiten over gaan namen. Belangrijk is om een verbinding te maken tussen het geld voor infrastructuur en de woningbouwopgave.”