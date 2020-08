Minister spreekt gemeente Utrecht tegen: geen leerplichtproblemen voor leerlingen in thuisquarantaine

Kinderen die in een buitenlands risicogebied zijn geweest en daardoor in thuisquarantaine moeten, zouden geen problemen met de leerplicht moeten krijgen. Dat laat minister Hugo de Jonge weten. Gemeente Utrecht waarschuwde juist dat er wel sprake zou zijn van ‘ongeoorloofd verzuim’.

Nederlanders boven de 12 jaar die terugkomen uit landen of gebieden met een oranje reisadvies – vanwege het coronavirus – worden geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine gaan. Scholen en werkgevers kunnen dus te maken krijgen met ouders, leerlingen en werknemers die na de vakantie vanwege dit advies niet naar school of hun werk kunnen.

‘Ongeoorloofd verzuim’

De gemeente Utrecht schreef in juli juist een brief dat alle leerlingen gewoon op school worden verwacht aan het begin van het schooljaar. Als ze vanwege thuisquarantaine niet aanwezig kunnen zijn dan zou dit ‘ongeoorloofd verzuim’ zijn en daarmee dus geen geldige reden voor leerlingen om niet naar school te gaan. Leerplicht zou dan ingeschakeld worden.

Minister Hugo de Jonge laat nu echter weten dat dit niet zo zou moeten zijn. Het belang van de volksgezondheid is namelijk groter. “Te allen tijde moet worden voorkomen dat kinderen naar school gaan terwijl ze in thuisquarantaine moeten blijven.” Een verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar is dus niet nodig. Scholen zouden juist moeten kijken of er onderwijs op afstand mogelijk is.

Fractievoorzitter van DENK in Utrecht, Mahmut Sungur, noemt de brief die de gemeente Utrecht stuurde dan ook ‘onzinnig’. Hij schrijft verder op Twitter: “En dat is nu door het kabinet rechtgezet. Geen melding van spijbelen, maar handelen vanuit vertrouwen.” Sungur had zich in de Utrechtse raad al eerder hard gemaakt om thuisquarantaine niet als spijbelen te bestempelen. Maar een motie die hij hiervoor indiende kreeg geen steun.