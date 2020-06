Minister Van Engelshoven brengt bezoek aan HKU

Hogescholen en universiteiten kunnen sinds vandaag weer onderwijs op locatie geven. Studenten van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht zijn daar blij om, want de meeste creatieve vakken zijn lastig online te volgen. Minister Ingrid van Engelshoven kwam maandagmiddag een kijkje nemen.

Het is nog niet druk op de locatie van HKU aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Hoewel het onderwijs vanaf vandaag weer is begonnen is dit nog van beperkte omvang. De coronamaatregelen moeten nageleefd worden. De aanwezige studenten zijn vooral bezig met het afronden van het studiejaar of hun opleiding.

In een van de lokalen is student Paulien Van Esbroeck aan het opruimen. Ze is eerstejaars aan de opleiding Spatial Designer en is bezig met het collegejaar af te ronden. “Ik ben gelukkig wel al over naar het volgende jaar”, vertelt ze de minister. “Ondertussen ben ik vooral blij dat ik hier weer kan zijn en kan werken. Hier is gewoon veel meer mogelijk dan thuis.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vierdejaars student muziektechnologie Roel Weerdenburg is aan het werk met een modulaire synthesizer. Hij hoeft alleen nog maar examen te doen en dan is hij klaar: “Normaal zou ik mij nu richten op festivals, maar dat gaat voorlopig niet door.” Minister Van Engelshoven: “We moeten opnieuw gaan ontdekken wat wel kan, en wat voorlopig niet kan. Het is een uitdaging, wellicht moeten we meer in de buitenruimte gaan doen. Jouw muziek klinkt goed, dus jij kan in ieder geval optreden voor dertig personen.”

In de studio ernaast is Setareh Kashi bezig met haar muziek: “Deze apparatuur heb ik niet allemaal thuis, daarom is het zo belangrijk dat ik hier weer naartoe kan.” Student Julian Wösten is ook met muziek bezig, maar dan met speakers. Hij is bezig om een grote speakermuur te maken. “Als je die allemaal aanzet word je toch weggeblazen?”, vraagt minister Van Engelshoven. “Dat klopt”, vertelt Wösten lachend.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wösten heeft de afgelopen tijd het theoretische gedeelte van de opleiding afgerond: “Dit project heeft stilgelegen, goed dat ik nu weer aan de slag kan.” Ook Manon Luf is weer aan het werk. Zij maakt handgemaakte kattenmeubels en is ook aan het afstuderen. “Thuis gaat dit gewoon heel lastig.”

HKU-studenten hebben misschien nog wel meer dan andere studenten behoefte aan onderwijs op locatie. De creatieve vakken kunnen maar deels online gevolgd worden. Voor de onderwijsinstelling is dat een uitdaging. Minister van Engelshoven snapt dat het lastig is. “Gelukkig kunnen ze hier goed creatieve oplossingen bedenken, maar een half leeg schoolgebouw is toch gek om te zien.”

Een van die creatieve oplossingen is Exposure Online. Vanwege corona kunnen de examenkandidaten dit collegejaar niet fysiek exposeren in de gebouwen, daarom organiseert HKU een vierdaags online festival.