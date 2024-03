Minister van Justitie en Veiligheid over mishandeling Utrechtse rabbijn: ‘Geen tolerantie voor dit tuig’

Dilan Yesilgöz, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, heeft zich uitgesproken over de mishandeling van een rabbijn in Utrecht. Zij noemt het incident ‘verschrikkelijk’ en zegt erop te vertrouwen dat de politie alles op alles zet om ‘deze jodenhaters’ te vinden.

Vrijdag werd de Utrechtse rabbijn Heintz mishandeld in winkelcentrum Overvecht. Zijn echtgenote zei dat er sprake was van een antisemitische daad. “Opeens kwam er een man naar hem toe en die vroeg wat hij daar kwam doen.” Daarbij zou er nadruk zijn gelegd op het gegeven dat de rabbijn Joods is. “Vervolgens kreeg hij een klap op het hoofd.”

“Verschrikkelijk. Geen tolerantie voor dit tuig”, schrijft Yesilgöz op X. “Ik vertrouw erop dat de politie alles op alles zet om deze Jodenhaters te vinden. Dit stopt pas als we met z’n allen, als samenleving, opstaan.”

De politie liet vrijdag al weten bezig te zijn met het onderzoek naar de mishandeling. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.