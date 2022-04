Minister Wiersma en wethouder Klein eisen vertrek bestuurder SvPO-scholen; sluiting Utrechtse locatie dreigt

De bestuurder van acht SvPO-scholen moet zo snel mogelijk opstappen. Dat heeft minister Wiersma besloten na een nieuw inspectierapport over de scholenstichting, die al langer onder vuur ligt. In Utrecht is één SvPO-school gevestigd en wethouder Anke Klein sluit zich aan bij de conclusie van de minister. “Ik vind het ontzettend kwalijk wat hier is gebeurd”, aldus Klein.

De scholen van SvPO – School voor Persoonlijk Onderwijs – liggen al langer onder het vergrootglas van de onderwijsinspectie. De locatie in Utrecht – het Tjalling Koopmans College – is twee keer op rij beoordeeld als ‘zeer zwak’ en krijgt al minder geld van het ministerie. Als de situatie niet snel verbetert, stopt de minister de bekostiging vanaf volgend schooljaar helemaal. Dat zou betekenen dat de leerlingen van het Tjalling Koopmans College naar een andere school moeten.

De inspectie constateert dat het op veel verschillende punten misgaat bij de school in Utrecht. Leerlingen die meer uitleg en begeleiding nodig hebben krijgen dat volgens de inspectie niet waardoor hun ontwikkeling stagneert. Ook wordt pas een plan gemaakt voor leerlingen die extra hulp nodig hebben als de leerling al is vastgelopen.

De inspectie stelde de school ook onder financieel toezicht. Onlangs deed de onderwijsinspectie aangifte tegen de bestuurder van de SvPO-scholen. Hij wordt verdacht van ‘een of meerdere strafbare feiten’. De inspectie heeft die vermoedens op basis van onderzoek naar de huisvesting van de scholen en de bijbehorende transacties.

Publicatie tegenhouden

De inspectie doet dus al een tijdje onderzoek naar het bestuur van de SvPO-scholenstichting, waarbij onder meer wordt bekeken of ‘deugdelijk financieel beleid’ is gevoerd. De bestuurder van de scholengroep probeerde de publicatie van de rapporten tegen te houden via de rechter, maar die heeft geoordeeld dat de rapporten openbaar mogen worden. Dat is nu dus gebeurd.

De inspectie concludeert in de rapporten dat sprake is van wanbeheer. Zo is de administratie niet op orde en konden scholen hun rekeningen niet meer zelfstandig betalen. Ook is er 22,5 miljoen euro uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor bedoeld is. Een groot gedeelte is bijvoorbeeld geïnvesteerd in schoolgebouwen die eigendom zijn van stichtingen van de bestuurder. Omdat de stichtingen niet door de inspectie gecontroleerd kunnen worden, moet het geld worden terugbetaald. De bestuurder kan dat voorkomen door er voor te zorgen dat de school weer eigenaar wordt van de gebouwen.

Verder blijkt dat ouders tussen 2018 en 2020 zo’n 2,2 miljoen euro aan ouderbijdragen betaalden. Dat geld werd overgemaakt voor taalreizen en schoolkosten, maar ook dit geld is uitgegeven aan gebouwen die niet (meer) van de schoolbesturen zijn.

‘Niet eerlijk en onacceptabel’

Minister Wiersma windt geen doekjes om wat hij van de situatie vindt. “Als je op een van deze scholen zit, dan krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. Hoe hard je ook je best doet”, zegt minister Wiersma. “Dat is niet eerlijk en onacceptabel. De bestuurder van deze scholen is drukker bezig met rechtszaken voeren dan met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Ik vind dat deze bestuurder zijn taak verwaarloost en het vertrouwen niet waard is. Daarom doe ik er alles aan om deze bestuurder weg te krijgen. Want de leerlingen op deze scholen verdienen beter.”

Wethouder Anke Klein sluit zich daar bij aan. “Ik vind het ontzettend kwalijk wat hier is gebeurd. De leerlingen van de school zijn de dupe van financieel wanbeheer. Minister Wiersma geeft aan dat de bestuurder van de school moet vertrekken. Ook ik roep hem op plaats te maken voor iemand anders zodat de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen zo snel mogelijk verbetert. De school is al twee keer als zeer zwak aangemerkt. Dat is echt onacceptabel. Ik heb vanaf het begin bij het schoolbestuur aangedrongen op verbetering. Want alle leerlingen in Utrecht verdienen goed onderwijs. Ik blijf mij als wethouder tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat deze leerlingen niet nog verder de dupe worden. Met het samenwerkingsverband Sterk VO en de overige onderwijsbesturen willen wij waar dat nodig is leerlingen zo goed mogelijk helpen bij het vinden van een andere plek.”

Interim-bestuurder

De bestuurder van de SvPO-scholen heeft nu maximaal vier weken de tijd om op de aanwijzing van de minister te reageren. Daarna wordt de definitieve aanwijzing gegeven en heeft de bestuurder vier weken de tijd om een interim-bestuurder te benoemen. Uiterlijk twee weken daarna moet de bestuurder zelf zijn opgestapt.

