Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Geen onderzoek naar alternatief plan verbreding A27’

Er komt voorlopig geen onderzoek naar alternatieve plannen voor de verbreding van de A27, iets wat de gemeente en provincie Utrecht in september opperden. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De gemeente en provincie kwamen zelf met de optie om het aantal rijstroken binnen de bestaande snelwegbak bij Amelisweerd uit te breiden, waardoor de snelweg zelf niet verbreed zou hoeven worden.

De verbreding van de A27 is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen. Maar ook bestuurlijk loopt het niet allemaal soepel. Er lopen ook nog beroepsprocedures tegen het plan.

De gemeente en de provincie zagen in september momentum om met alternatieve plannen te komen. Ze pleitten voor een onderzoekscommissie om ‘kansrijke alternatieven in beeld te brengen’.

D66 in de Tweede Kamer wilde weten hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar dit plan kijkt. Dat laat nu weten dat een onderzoek naar alternatieve plannen niet aan de orde is. “Het Tracébesluit ligt nu voor bij de Raad van State die uitspraak zal doen over de beroepen die zijn ingediend. Omdat de beroepsprocedure nog loopt en het kabinet demissionair is, is een hernieuwd alternatievenonderzoek, of instelling van een commissie niet aan de orde”, schrijft minister Visser.

De minister schrijft ook dat in een eerder stadium al onderzoek is gedaan maar mogelijke alternatieven, maar die bleken allemaal te zijn afgevallen. Er zou toen ook gekeken zijn naar een optie die lijkt op het plan dat de provincie en de gemeente voorstellen; het toevoegen van extra rijstrokken binnen de bestaande snelwegbak. Dat plan zou niet haalbaar zijn vanwege veiligheidszorgen.

Thuiswerken

D66 wilde ook nog weten of de populariteit van thuiswerken effect heeft op plannen zoals de verbreding van de A27. Het ministerie laat weten dat zaken als thuiswerken deels al meegenomen zijn in de cijfers, maar schrijft ook: “In algemene zin geldt dat heroverwegingen niet aan een demissionair kabinet zijn. Het Tracébesluit A27/A12 ligt nu voor bij de Raad van State die uitspraak zal doen over de beroepen die zijn ingediend. Een toename van het thuiswerken betekent niet dat in de toekomst geen nieuwe investeringen in infrastructuur nodig zijn. Ook bij een blijvende toename van het thuiswerken zijn de opgaven fors.”

Door onder meer de groei van de bevolking en welvaart blijven volgens het ministerie investeringen in infrastructuur nodig. “We werken weliswaar meer thuis, maar daartegenover staan ontwikkelingen die zorgen voor een sterke toename van mobiliteit, zoals de groei van de bevolking en de welvaart. Daarnaast treedt er een verschuiving van reismotieven op. Mensen maken bijvoorbeeld meer recreatieve verplaatsingen. Het CBS verwacht dat de bevolking groeit tot 19,1 miljoen inwoners in 2040. Tot 2030 zijn bijna een miljoen extra woningen nodig. Het is een grote opgave om de extra woningen die de komende decennia worden gebouwd bereikbaar te maken en te houden.”