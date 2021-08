Mitros verplicht vertrekkende huurder gloednieuwe vloer uit woning te slopen: ‘Absurd in deze tijd’

Een bewoner die na anderhalf jaar heeft besloten haar sociale huurwoning in Utrecht weer te verlaten, moet van woningcorporatie Mitros de gloednieuwe vloer eruit slopen. Dit terwijl het complex vlak daarvoor zo energieneutraal mogelijk is gemaakt. “Het is te zot voor woorden.”

De huurder, die niet met haar naam in het artikel wil (naam is bij de redactie bekend), stond al zo’n elf jaar op de wachtlijst toen ze in februari 2020 een huurwoning kon bemachtigen aan de Van Brammendreef in de Utrechtse wijk Overvecht.

Deze woning was onderdeel van een blok dat even daarvoor helemaal was opgeknapt en duurzamer werd gemaakt. Zo was het complex van het gas gehaald, had iedere woning een warmtepomp, was er extra isolatie aangebracht en waren er zonnepanelen op het dak gelegd.

Kaal

De woningen in het complex werden kaal opgeleverd. “Voordat ik erin kon heb ik er dus een vloer in moeten leggen, met daaronder een ondervloer die aan de gestelde eisen voldeed. Dit alles heb ik netjes afgewerkt met plinten. Ik denk dat het hele pakket zo’n duizend euro heeft gekost.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Nu de huurder een nieuwe baan in het noorden van het land heeft gaat ze de woning weer verlaten. Toen ze dit aangaf bij Mitros werd haar verteld dat ze de woning weer kaal op moest leveren.

Boete

“Het blijkt dat Mitros het beleid zo heeft aangepast dat het niet mogelijk is de vloer te laten liggen of door te verkopen aan de nieuwe huurders”, zegt de huurder. “De nieuwe bewoners worden pas uitgenodigd voor een bezichtiging wanneer ik mijn sleutels al heb ingeleverd.”

Dit betekent dus dat de huurder de gloednieuwe vloer er weer uit moet halen. “Wanneer ik dit niet doe krijg ik een boete van Mitros omdat zij dit dan zullen moeten doen.”

Absurd

“In de huidige tijd, waarin duurzaamheid een belangrijk thema is, en in een appartementenblok waarbij alle huizen een warmtepomp en zonnepanelen hebben voor de besparing, vind ik dit een absurde gang van zaken. Waarom zou je investeren in het duurzaam maken van woningen, als je vervolgens op deze manier de verspillingen van materialen in de hand werkt?”

Tekst loopt door onder afbeelding

Daarnaast vindt de huurder het vreemd dat Mitros alle nieuwe huurders verplicht om een vloer te leggen. “Zeker omdat het sociale huur betreft en de huurders vaak een beperkt budget hebben. De nieuwe huurder zou eigenlijk de keuze moeten krijgen, dat kan namelijk een hoop geld schelen.”

Klantonderzoek

Mitros laat in een reactie weten dat het kaal opleveren van een woning het beleid van het bedrijf is. “We doen dit, omdat uit ons eigen klantonderzoek blijkt dat de klantwaardering hoger is als de woning wordt aangeboden zoals die op foto’s te zien is”, aldus een woordvoerder van de corporatie.

Mitros zegt de kritiek over duurzaamheid van de vertrekkende huurder te begrijpen, maar benadrukt nogmaals dat het bedrijf de klantwaardering belangrijk vindt. “We merken gewoon dat nieuwe bewoners deze gang van zaken fijner vinden.”