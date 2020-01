Slecht mobiel internet op station Utrecht Centraal lijkt eindelijk verleden tijd

Er is een nieuw netwerk voor mobiele communicatie geplaatst op station Utrecht Centraal. Het mobiele bereik is daardoor volgens NS verbeterd. Er was al lange tijd slecht internet en telefonie op je mobiel op het station.

Terwijl er bijna overal bereik is in Nederland bleef het bereik op het station lang onvoldoende. De NS en ProRail melden nu dat T-Mobile, Vodafone en KPN een nieuw toekomstbestendig netwerk voor mobiele communicatie hebben geplaatst op station Utrecht Centraal om het mobiele bereik te verbeteren.

Omdat er veel verschillende partijen een rol spelen bij het oplossen van het probleem, duurde het langer dan gedacht. Zo is het station gebouwd in opdracht van de gemeente Utrecht en de Rijksoverheid, is het tegenwoordig eigendom van de NS en de gemeente, zijn er verschillende netwerkbeheerders die gaan over mobiel internet en is ProRail verantwoordelijk voor de technische installaties die rondom het spoor worden aangebracht.

Capaciteit groter

Door verbouwingen aan het drukste treinstation van Nederland in de afgelopen jaren en de toegenomen drukte bleek de mobiele verbinding niet optimaal. Er is nu een volledig nieuw toekomstbestendig systeem geïnstalleerd dat zelfs geschikt is voor de nieuwe generatie mobiele netwerken, zoals 5G.

“Hierdoor is de mobiele dekking en de capaciteit van het systeem nu een veelvoud van wat het eerst was”, aldus NS in een persbericht. De komende weken wordt het netwerk intensief gemonitord en zal het worden geoptimaliseerd wanneer dat nodig is.