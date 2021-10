Mobiele gitaarschool ‘De Gitaarfiets’ komt thuis lesgeven in Utrecht

Gitaarschool ‘De Gitaarfiets’ is gestart met het geven van lessen aan huis in Utrecht. De lessen zijn voor jong en oud en voor beginners en gevorderden.

Oprichter Sjors Nederlof kreeg al tijden de vraag of hij geen les aan huis kon geven. “Mensen hebben het toch druk en merken dat het moeilijk is om gitaarles in hun agenda te passen.” Daarom begon hij met lesgeven aan huis in Rotterdam.

Vanaf nu rijdt er ook een gitaardocent in Utrecht rond. Gewoon met zijn eigen gitaar op zijn rug. Maar als je nog geen lessen volgt en een proefles wil, is het ook een optie dat hij een leengitaar voor je meeneemt. “Het is beter om het instrument even aan te voelen.”

Maatregelen

Toen de strenge coronamaatregelen golden, was het wel lastig om gitaarlessen aan huis te geven, laat Sjors weten. “Nu de maatregelen losser worden, merken we dat er meer mensen interesse hebben in gitaarles. In dat geval ga ik op zoek naar een docent in jouw buurt, die bij je kan langskomen.”

Sjors: “De lessen zijn voor alle leeftijden. De jongste die ik lesgeef is 6 jaar en de oudste is 75. En ze zijn allebei beginners!” De gitaarlessen worden overigens op zowel akoestische als elektrische gitaren gegeven. Voor die tweede moet er wel de nodige apparatuur aanwezig zijn.