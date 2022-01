Mobiele testbussen verdwijnen vanwege oplopende cijfers; GGD zoekt vaste testlocatie in Leidsche Rijn

De mobiele testbus van de GGD regio Utrecht die een paar dagen per week Leidsche Rijn aandoet komt vanaf 23 januari niet meer naar de Kopenhagenstraat. De GGD is momenteel in de omgeving op zoek naar een geschikte plek voor een vaste testlocatie.

“Een aantal maanden waren mobiele testbussen dé uitkomst voor het testen van inwoners op corona. Nu het winterse weer zijn intrede heeft gedaan en omikron zorgt voor een stijgende vraag worden de testbussen vervangen door vaste locaties”, laat de GGD regio Utrecht zaterdag weten.

Met deze maatregel komt er volgens de GGD meer capaciteit vrij en die zou nodig zijn omdat het aantal besmettingen oploopt. “Tijd dus om het testen efficiënter in te richten op een aantal vaste locaties.”

Afspraak

Tot 23 januari zal de testbus nog steeds op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.45 uur, en op zaterdag tussen 08.00 en 15.45 uur naar de Kopenhagenstraat in Leidsche Rijn komen. Na die datum moet er in de buurt een vaste testlocatie zijn geopend. Waar deze gaat komen is nog niet bekend.

Vrijdag liet de GGD regio Utrecht al weten dat er onder meer bij het XL Testpaviljoen Utrecht vanaf aanstaande maandag alleen op afspraak wordt getest. Vanwege de besmettelijke omikronvariant en “de hard oplopende besmettingen kan er sneller en meer getest worden als dit tijdelijk op afspraak gedaan wordt”, meldde de GGD eerder.