Modeltreintjes IJzerwarenhandel Langerak hebben dit jaar een eigen lied

Al jaren is de modelspoorbaan in de etalage van IJzerwarenhandel Langerak aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht een vast nummer in de decembermaand. Dit jaar heeft liedjesmaker en buurtbewoner Jeroen Schipper een lied geschreven voor de modeltreintjes.