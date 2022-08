Modemerk Supreme komt met Gerrit Rietveldstoel in een nieuw rood-wit jasje

Het Amerikaanse lifestyle- en modemerk Supreme heeft de wereldberoemde Rood-blauwestoel van Rietveld in een nieuw jasje gestoken. Op de uitvoering uit de collectie voor het najaar van 2022 staat met grote letters het rood-witte logo van Supreme.

Het originele ontwerp van de stoel is van de Utrechtse architect en meubelontwerper Gerrit Thomas Rietveld. Hij staat bekend als een van de leden de Nederlandse kunstbeweging De Stijl, waar ook Theo van Doesburg en Piet Mondriaan bij zaten. De Rood-blauwe stoel is het bekendste meubel van de ontwerper.

Het eerste ontwerp van de stoel dateert uit 1917 en het eerste prototype is in 1918 gemaakt. “Met deze leunstoel reduceerde Rietveld de traditionele armstoel tot 13 latten met een vierkant profiel, twee armleuningen met een rechthoekig profiel en twee rechthoekige panelen die de zitting en leuning vormen”, is te lezen op de website van Rietveld Originals, opgericht door de kleinzoon van Gerrit Rietveld. “Hij ontdeed met dit ontwerp de traditionele stoel van haar volume en legde de nadruk op functionaliteit.” Italiaanse meubelproducent Cassina bracht de stoel opnieuw uit in 1973.

Supreme

Met de nieuwe uitgave verlegt Supreme de nadruk naar het visuele vlak: op de rugleuning van de stoel staat het logo van het Amerikaanse merk dat bekendstaat om streetwear – maar ook om opmerkelijke samenwerkingen.

Zo bracht Supreme eerder al voorwerpen uit als bakstenen, tandenstokers, anatomische modellen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht. Alles met het bekende rood-witte logo.

Het frame van de Supreme-uitvoering van Rietveldstoel is van beukenhout. De zitting en leuning zijn van berkenhout, met fineer van beukenhout. De (start)prijs van de stoel is nog onbekend.