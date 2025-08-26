Moeder (37) en zoon (9) uit Utrecht vermist

De politie is op zoek naar de 37-jarige Eriela en haar 9-jarige zoon Eufrasio. Zij zijn sinds 2 augustus vermist, nadat ze bij een opvanglocatie aan de Europalaan in Utrecht voor het laatst zijn gezien. Volgens de politie zijn de moeder en zoon op die dag om 14.30 uur voor het laatst gezien.

Het is onbekend in welke richting het tweetal daarna is vertrokken. Moeder Eriela is 37 jaar en 1.60m lang. Ze heeft een dun postuur, een donkere huidskleur, kort zwart haar en draagt een bril. Haar zoon Eufrasio is 9 jaar en 1.20m lang. Ook hij heeft een dun postuur, een donkere huidskleur, kort zwart haar en is brildragend.

Contact

De politie komt graag in contact met mensen die de moeder en zoon hebben gezien na 2 augustus. Mensen die meer informatie hebben over de vermissing worden eveneens gevraagd zich te melden via het tipformulier of door te bellen naar de opsporingslijn of Meld Misdaad Anoniem als je anoniem wenst te blijven.